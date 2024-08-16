Трамп и Харрис согласовали даты дебатов

Команды кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис договорились о сроках проведения теледебатов между ними. Об этом сообщает The Hill.

Из публикации следует, что первый раунд теледебатов двух основных кандидатов на пост президента США состоится 10 сентября.

Дебаты между предполагаемыми вице-президентами Тимом Уолзом и Джеймсом Дэвидом Вэнсом пройдут 1 октября. После чего «у американского народа будет еще одна возможность увидеть вице-президента [Камалу Харрис] и Дональда Трампа на дебатах в октябре».

Конкретная дата пока не называется.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них состоятся 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Теперь «дебаты о дебатах», по-видимому, окончены.

Ранее Трамп заявил, что Харрис «может разрушить весь мир».