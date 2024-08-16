Новые власти Британии, где правительство после выборов сформировала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером, так же не готовы к диалогу с Россией, как и их предшественники из Консервативной партии. Об этом РИА Новости заявил посол России в Британии Андрей Келин.

«Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы», — заявил Келин.

Российский дипломат добавил, что, несмотря на отказ от диалога, в Лондоне осознают и понимают, что скопившиеся противоречия вокруг Украины и между двумя странами невозможно решить без участия России. Тем не менее Келин отмечает, что публично руководство Британии говорить об этом не будет.

До этого минобороны Британии не стало отрицать информацию о том, что британская тяжелая военная техника использовалась ВСУ при нападении на Курскую область.

При этом российские солдаты «похвалили» британские танки, отметив, что они горят от ударов дронов лучше и быстрее, чем немецкие или американские.

Ранее в «Ростехе» объяснили исчезновение британских танков с Украины.