Утверждения о причастности Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток» — лишь попытка отвлечь внимание от настоящих виновников диверсии. Об этом в ходе онлайн-дискуссии в соцсети Х заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я не знаю, каким человеком нужно быть, чтобы поверить в подобную информацию о том, что кучка пьяных украинских дайверов смогла взорвать «Северный поток», — сказал Полянский.

По его словам, публикации подобных утверждений во влиятельном издании Wall Street Journal «похожи на попытку отвлечь внимание и сместить фокус с настоящих виновников этого преступления».

15 августа газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты, первые разговоры среди высокопоставленных украинских чиновников на эту тему начались в мае 2022 года. Операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина.

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