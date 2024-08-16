Патрушев заявил, что США создали условия для утраты Украиной суверенитета

Своей политикой Соединенные Штаты создали условия для утраты Украиной суверенитета и потери территорий. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил помощник президента РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, США превратили Украину «из государства в военный антироссийский проект».

«В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины», — заявил Патрушев.

Помощник президента РФ отметил, что усилиями Вашингтона созданы предпосылки для потери Украиной части своих территорий, «в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники».

В том же интервью Патрушев обвинил Соединенные Штаты в поддержке атаки на Курскую область. По его словам, «без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России».

Ранее Патрушев заявил, что Швеция и Финляндия стремятся лишить Россию доступа к Балтийскому морю.