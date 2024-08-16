Трамп пообещал добиться уважения Китая

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал улучшить отношения с Китаем в случае своей победы на выборах. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, трансляцию вел телеканал ABC News.

«Полагаю, что отношения с Китаем у нас будут отличные. Однако они должны быть и честными. Китай годами пользовался нашей страной, как и любое другое государство», — сказал Трамп.

По мнению Трампа, для нормализации и улучшения отношений Вашингтона и Пекина надо добиться уважения с китайской стороны. При этом в настоящий момент, по его словам, правящие круги КНР не уважают ни действующего президента США Джо Байдена, ни вице-президента и соперника Трампа по выборной гонке Камалу Харрис.

Перед этим на той же пресс-конференции Трамп заявил, что Харрис «ломает все, к чему прикасается», «может разрушить весь мир» и уже «сломала экономику» Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Харрис обогнала Трампа по популярности в «колеблющихся» штатах.