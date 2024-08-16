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В Швейцарии оптимистично смотрят на шансы быть посредником между РФ и Украиной

Швейцария хочет остаться посредником между Россией и Украиной

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Global Look Press

Швейцария хочет остаться посредником между Россией и Украиной, несмотря на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и заявление МИД России о пересмотре позиции по мирному урегулированию. Об этом газете «Известия» заявила представитель МИД страны Леа Цюрхер.

«Швейцария всегда готова предложить свои добрые услуги, в том числе и в конфликте между Украиной и Россией. Швейцария поддерживает все мирные инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине», — заявила Цюрхер.

В МИД России неоднократно подчеркивали, что продвигаемые в Швейцарии «саммиты мира» предполагают использование так называемой «формулы мира» Владимира Зеленского, которую в МИД назвали ультимативной и неприемлемой.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье и заявил, что Украина фактически отказалась от мирного урегулирования конфликта.

До этого власти Казахстана в связи с ситуацией в Курской области призвали к мирному решению конфликта между РФ и Украиной.

Ранее Путин пообещал достойный ответ Украине за ее действия.

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Атаки на Курскую область
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