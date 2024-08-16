Патрушев назвал ложью заявления США о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область

Помощник президента России Николай Патрушев назвал ложью заявления властей США о непричастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Патрушев считает, что заявления руководства США о непричастности к действиям украинской стороны на территории Курской области не соответствуют действительности.

Он подчеркнул, что Вашингтон регулярно говорит одно, а делает другое.

Патрушев пояснил, что без участия Вашингтона и его непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России.

До этого Патрушев заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области спланирована при участии НАТО и западных спецслужб.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее эксперт объяснил, почему ВСУ идут на Курскую область, несмотря на провалы в ДНР.