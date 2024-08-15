В ФРГ призвали не поставлять Киеву оружие в случае причастности к подрывам «Севпотоков»

Если Киев действительно причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», Германия должна прекратить поддержку Украины и прекратить поставлять ей оружие. Такое мнение в соцсети Х выразила депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт.

По словам Вагенкнехт, в случае подтверждения причастности Украины к подрывам «Северных потоков» правящая коалиция «должна сделать выводы и прекратить поставки оружия».

«Совершенно очевидно, что федеральное правительство не старается расследовать [диверсии на газопроводах] и даже утаивает информацию», — отметила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость».

14 августа Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». Речь идет о сотруднике школы подводного плавания Владимире, гражданине Украины, который в последнее время проживал в Польше. Кроме того, причастными к тому же преступлению считаются еще два инструктора по дайвингу, также граждане Украины.

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов, которые связывали Россию и Германию. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов, которое ни к чему не привело.

Ранее Белый дом отказался комментировать украинский след взрывов «Северных потоков».