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В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой

Офис Гутерриша: ООН выступает против всех символов нацизма

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Global Look Press

Офис генсека ООН выступает против «всех символов нацизма». Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал видео, на котором украинские солдаты в Курской области в шлемах с нацистской символикой глумились над пенсионером.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — отметил Хак.

Кадры с издевательствами опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. На видео украинские военные в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент, называли пожилого мужчину «русским Иваном» и говорили ему «идти пить водку». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые издевались над пожилым жителем Курской области.

В четверг, 15 августа, стало известно, что российский пенсионер, снятый на окраине Суджи, пропал без вести.

Ранее в Турции мужчина в маске с нацистской символикой напал на мечеть.

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