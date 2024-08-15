Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон предположил, что на фоне атаки ВСУ в Курской области власти Соединенных Штатов могут рассматривать сценарий смещения Владимира Зеленского. Своим мнением он поделился в беседе с YouTube-канало Deep Dive.

По словам Джонсона, атака на российский регион стала катастрофическим фиаско для Украины, поскольку она понесла недопустимые потери как в технике, так и в живой силе. Ответственность за это лежит на Владимире Зеленском, указал он. В связи с этим экс-агент допустил, что Запад может разрабатывать планы по его замене на более открытого к переговорам с Россией лидера.

В Вашингтоне понимают, что действия ВСУ снижают шансы на завершение конфликта мирными средствами, и могут привести к плачевным последствиям для Запада и Украины, подчеркнул Джонсон.

«Я думаю, что, по крайней мере, к кому-нибудь на Западе приходит понимание того, что эта война не может продолжаться таким образом и что Украине в конечном итоге придется искать решение путем переговоров», — сказал эксперт.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что впервые на Западе начинают говорить о том, что время президента Украины Владимира Зеленского истекло, что ему больше не доверяют как лидеру, что он слишком коррумпирован и неэффективен.

Ранее украинский политик заявил, что Зеленский не заинтересован в мире.