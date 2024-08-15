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В МИД РФ сочли перформансом запрос ООН на посещение российских регионов

Захарова назвала «очередным перформансом» запрос ООН на посещение приграничья РФ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В МИД РФ назвали «очередным перформансом» запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на посещение Брянской, Белгородской и Курской областей. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Она обратила внимание, что правами человека эксперты вновь не заинтересовались, даже несмотря на очевидный террористический акт в отношении жителей Курска со стороны Украины.

«Мы имеем дело с очередным перформансом, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», — отметила дипломат, уточнив, что в данном случае это делается «с особым цинизмом».

Захарова рассказала, что экспертов УВКПЧ ООН после запроса на посещение Брянской, Белгородской и Курской областей примут в постпредстве России в Женеве, чтобы «ликвидировать безграмотность».

До этого появились кадры отселения жителей приграничных районов Курской области в безопасные места. Видео опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Ранее часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.

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