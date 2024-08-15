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Стало известно о беспокойстве США из-за применения их оружия в Курской области

Reuters: США обеспокоены применением поставляемого ВСУ оружия под Курском

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Соединенные Штаты обеспокоены вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области и перспективой потенциального углубления конфликта из-за применения западной техники и вооружения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванные американские источники.

Американские официальные лица считают, что цели Украины в ходе атаки остаются неясными.

По словам одного из собеседников агентства, вторжение ВСУ в Курскую область с использованием западной, в том числе американской техники может поставить вопрос о том, соответствует ли такое развитие событий ограничениям, введенным Вашингтоном.

Другой чиновник сообщил, что политика США в отношении поставляемого оружия не рассчитана на то, что Украина будет вести операции на территорию России. В связи с этим, по его словам, администрация Джо Байдена не заняла сильной публичной позиции, поддерживая или осуждая атаку Украины на Курскую область.

До этого в США сообщили, что сумма расходов страны на помощь Украине и усиление НАТО с конца февраля 2022 года составила $174,19 млрд.

Ранее Пентагон сообщил, что Украина запрашивает боеприпасы, которые уже не производятся.

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