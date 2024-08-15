В Ираке назвали причину замедления вывода войск США из страны

Ирак отложил вывод оставшихся американских военных советников из страны, сославшись на недавние события в регионе. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирака, пишет ТАСС.

«Мы были близки к объявлению окончательной даты этого соглашения, но по причине последних событий объявление было отложено», — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Ирака подчеркнуло, что вывод всех международных советников из страны, включая военных советников всех гражданств, остается приоритетом. Переговоры с коалицией продолжаются, чтобы определить детали вывода и решить все логистические вопросы.

Накануне заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател заявил, что Вашингтон и Багдад в данный момент не обсуждают вывод американских войск из Ирака.

До этого сообщалось, что находящуюся на западе Ирака американскую военно-воздушную базу обстреляли ракетами.

Ранее в РФ спрогнозировали вывод военных США из Сирии после Ирака.