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Белый дом отказался рассуждать о возможном ответе РФ на атаку на Курскую область

Кирби: США не знают, как РФ ответит на атаку Украины на Курскую область

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Andrew Harnik/AP

США не знают, как российское руководство ответит на нападение Украины на Курскую область. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у него, как Москва может ответить на атаку украинских войск на приграничный регион. При этом американский чиновник признался, что ему трудно ответить на этот вопрос.

«Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает [президент РФ Владимир] Путин», — подчеркнул он.

При этом Кирби подчеркнул, что США внимательно следят за действиями российских войск.

Также чиновника попросили оценить шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержать занятые территории в Курской области. Однако он вновь затруднился с ответом и обратил внимание, что не обладает квалификацией для обсуждения таких вопросов.

«Я не могу и не стану говорить об операциях ВСУ, да и не в состоянии этого делать. Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей», — уточнил представитель Белого дома.

Бои в приграничных районах Курской области начались утром 6 августа, когда украинские военные пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Сейчас на территории Курской, Брянской и Белгородской областей действует режим контртеррористической операции. 15 августа министерство обороны РФ заявило, что операция по уничтожению формирований ВСУ на границе продолжается.

Комментируя ситуацию, российский президент Владимир Путин пообещал Украине достойный ответ на атаку на Курскую область.

Ранее бывший американский сенатор заявил, что исход противостояния в Курской области «уже решен».

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Атаки на Курскую область
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