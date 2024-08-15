Патрушев рассказал о роли Морской коллегии РФ

Помощник президента РФ, курирующий национальную морскую политику, Николай Патрушев рассказал о роли Морской коллегии, созданной российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводят «Известия».

Патрушев отметил, что данному органу предстоит проанализировать нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности и актуализировать ряд документов с учетом достижения национальных целей развития РФ.

«Создаваемый, в частности, Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота станет «мозговым» центром, который сосредоточится на подготовке стратегии развития ВМФ», — отметил он.

13 августа президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Морской коллегии и назначил главой ведомства своего помощника, Николая Патрушева. Указ Путина определяет создание в коллегии советов по стратегическому развитию Военно-морского флота России, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Ранее Патрушев оценил военно-морское присутствие Запада в Мировом океане.