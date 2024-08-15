Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного молдавского блока «Победа» Василий Боля, а также глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыли в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Молдавские политики прибыли в столицу РФ для участия в открытии приемной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников.

Гуцул, Боля, а также глава блока «Победа» Илан Шор 16 августа примут участие в съезде «Победы». Запланировано обсуждение ситуации в Молдавии перед президентскими выборами и референдумом, также будет поднят вопрос евроинтеграции в октябре 2024 года.

До этого Гуцул заявила что молдавская оппозиция после президентских выборов в Молдавии, которые пройдут 20 октября, сможет отправить президента страны Майю Санду «на свалку истории».

Гуцул также заявила, что молдавский народ всегда будет дружить с Россией, отметив, что на взаимоотношениях стран не отразятся никакие действия политиков.

Ранее в Молдавии отозвали лицензии у телеканалов, предоставляющих площадку оппозиции.