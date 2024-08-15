Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом настаивает, что не знает целей Украины в Курской области

Кирби заверил, что США не знают намерений Украины в Курской области

close
100%
Andrew Harnik/AP

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заверил, что Соединенным Штатам неизвестны намерения и цели Украины на территории Курской области. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Киев закрепиться и удерживать часть российской территории, Кирби сказал, что «некомпетентен» для соответствующих заявлений, отметив, что «не может и не хочет» говорить об украинских военных операциях.

«И я, конечно, не в том положении, чтобы <...> говорить о том, каковы их намерения. Я не могу говорить об их способности достичь цели, которую они пытаются достичь», — сказал он.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что правительство вело непубличные обсуждения операции ВСУ в Курской области с западными партнерами.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина заранее не предупреждала США о нападении украинской армии на Курскую область. Она утверждала, что украинские власти и командование ВСУ в этом вопросе якобы действовали совершенно самостоятельно.

Ранее в США заявили, что исход противостояния в Курской области «уже решен».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами