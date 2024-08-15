Белый дом настаивает, что не знает целей Украины в Курской области

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заверил, что Соединенным Штатам неизвестны намерения и цели Украины на территории Курской области. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Киев закрепиться и удерживать часть российской территории, Кирби сказал, что «некомпетентен» для соответствующих заявлений, отметив, что «не может и не хочет» говорить об украинских военных операциях.

«И я, конечно, не в том положении, чтобы <...> говорить о том, каковы их намерения. Я не могу говорить об их способности достичь цели, которую они пытаются достичь», — сказал он.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что правительство вело непубличные обсуждения операции ВСУ в Курской области с западными партнерами.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина заранее не предупреждала США о нападении украинской армии на Курскую область. Она утверждала, что украинские власти и командование ВСУ в этом вопросе якобы действовали совершенно самостоятельно.

Ранее в США заявили, что исход противостояния в Курской области «уже решен».