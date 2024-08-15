Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представитель Белого дома рассказал подробности о переговорах по прекращению огня в Газе

Кирби: диалог по прекращению огня в Газе возобновился в Дохе и продолжится

close
100%
Andrew Harnik/AP

Сделка о прекращении огня в секторе Газа не будет достигнута на переговорах в катарской Дохе, но эта встреча стала многообещающим стартом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, предстоит еще много работы, соглашение сложное. Американская сторона не ожидает, что 15 августа на переговорах будет достигнута договоренность, возможно, переговоры продолжатся и на следующий день.

При этом сегодняшний день представитель Белого дома назвал многообещающим началом.

15 августа делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников.

Текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече. Ее представитель заявил, что движение не собирается пересматривать ранее согласованные условия.

Ранее в ХАМАС заявили, что встретятся с участниками переговоров по Газе при одном условии.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами