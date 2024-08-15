Представитель Белого дома рассказал подробности о переговорах по прекращению огня в Газе

Сделка о прекращении огня в секторе Газа не будет достигнута на переговорах в катарской Дохе, но эта встреча стала многообещающим стартом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, предстоит еще много работы, соглашение сложное. Американская сторона не ожидает, что 15 августа на переговорах будет достигнута договоренность, возможно, переговоры продолжатся и на следующий день.

При этом сегодняшний день представитель Белого дома назвал многообещающим началом.

15 августа делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников.

Текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече. Ее представитель заявил, что движение не собирается пересматривать ранее согласованные условия.

Ранее в ХАМАС заявили, что встретятся с участниками переговоров по Газе при одном условии.