Байден до сих пор верит, что мог бы победить Трампа

Действующий президент США Джо Байден до сих пор считает, что мог бы победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на грядущих ноябрьских выборах. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение о выходе из предвыборной гонки действующий президент принял только из-за политической изоляции внутри Демократической партии. По данным издания, глава государства в определенный момент понял, что многие его соратники по партии выступают против его участия в выборах.

«Путь к победе был, но битва стала бы отвратительной», — пишет издание.

До этого стало известно, что вице-президент США и кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис пытается дистанцироваться от действующего американского лидера Джо Байдена по ряду вопросов. Журналисты уточнили, что одним из таких вопросов является рост цен. Отмечается, что Харрис стремится стать антиподом Байдена и с этой целью предлагает более ясные решения по проблеме инфляции.

Ранее Харрис обогнала Трампа по популярности в «колеблющихся» штатах.