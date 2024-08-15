Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден до сих пор верит, что мог бы победить Трампа

NYT: Байден до сих пор верит, что мог бы победить Трампа

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Действующий президент США Джо Байден до сих пор считает, что мог бы победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на грядущих ноябрьских выборах. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение о выходе из предвыборной гонки действующий президент принял только из-за политической изоляции внутри Демократической партии. По данным издания, глава государства в определенный момент понял, что многие его соратники по партии выступают против его участия в выборах.

«Путь к победе был, но битва стала бы отвратительной», — пишет издание.

До этого стало известно, что вице-президент США и кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис пытается дистанцироваться от действующего американского лидера Джо Байдена по ряду вопросов. Журналисты уточнили, что одним из таких вопросов является рост цен. Отмечается, что Харрис стремится стать антиподом Байдена и с этой целью предлагает более ясные решения по проблеме инфляции.

Ранее Харрис обогнала Трампа по популярности в «колеблющихся» штатах.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами