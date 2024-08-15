Ленинградская область разорвет отношения с губернией в Норвегии

Ленинградская область приняла решение разорвать дипломатические отношения с норвежской губернией Нурланд. Об этом сообщается в Telegram-канале издания 47news.ru.

«В правительстве Ленинградской области подготовлен черновик постановления, в соответствии с которым прекращается действие соглашения с губернией Нурланд», — говорится в публикации.

По информации журналистов, соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя регионами было подписано в 2003 году. Изначально оно было рассчитано на срок до 2005 года.

Но в документе было прописано автоматическое увеличение срока его действия на три года, если ни одна из сторон не изъявит желания аннулировать соглашение. До сих пор так и происходило, однако в июле 2024 года власти норвежской губернии уведомили правительство Ленинградской области о планах разорвать дипломатические отношения.

«Поскольку [у российского региона] финансовых или иных обязательств перед королевством нет, соглашение прекращает свое действие», — добавили авторы материала.

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