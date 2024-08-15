Новые власти Бангладеш продолжат сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел временного правительства Бангладеш Тухид Хоссейн заверил посла Российской Федерации Александра Мантыцкого, что новые власти южноазиатской страны продолжат сотрудничество с Москвой во всех сферах. Об этом сообщает государственное информационное агентство BSS.

Мантыцкий посетил главу МИД Бангладеш «с визитом вежливости», как говорится в сообщении.

Хоссейн заявил, что Дакка стремится продолжать сотрудничество с РФ, в первую очередь в строительстве атомной электростанции «Руппур», в разработке газовых месторождений и торговом секторе.

Также министр упомянул в беседе с послом поддержку, оказанную Россией во время войны за освобождение Бангладеш в 1971 году.

Мантыцкий передал Хоссейну поздравление с вступлением в должность главы МИД от его российского коллеги Сергея Лаврова, добавляет госагентство.

Массовые волнения студентов охватили Бангладеш в конце июля в знак протеста против системы квот на трудоустройство в государственных органах для членов семей ветеранов, якобы выгодной сторонникам премьера Хасина. Демонстрации постепенно переросли в беспорядки и столкновения с полицией, для подавления акций привлекли армию. В начале августа премьер Бангладеш выехала из страны, что привело к остановке протестов. Впоследствии в стране начало действовать временное правительство во главе с Мухаммадом Юнусом.

Ранее Белый дом не увидел «американский след» в свержении власти в Бангладеш.