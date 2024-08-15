Делегация Израиля прибыла на переговоры по сектору Газа в Катар

Делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника офиса израильского премьер-министра Дмитрия Гендельмана.

«Израильская делегация приземлилась в Дохе. Официально переговоры стартуют в 17:00 (совпадает с московским, — «Газета.Ru»)» — заявил он.

По его словам, планируется, что переговоры будут длиться один день, но если возникнет необходимость, то продлятся еще день или два.

До этого сообщалось, что в четверг, 15 августа, в катарской Дохе стартует очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече. Ее представитель заявил, что движение не собирается пересматривать ранее согласованные условия.

Ранее Эрдоган призвал исламские страны поспособствовать прекращению огня в Газе.