В Нидерландах допустили пересмотр отношений с Украиной из-за «Севпотоков»

Нидерландские власти не исключают сокращения поддержки Украины, если обнаружится ее причастность к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил депутат голландского парламента Хэнк Вермеер, его цитирует ТАСС.

«Показывать пальцем на Киев пока преждевременно, однако если Украина действительно стоит за атакой, то это может иметь последствия для поддержки страны голландцами», — заявил парламентарий в эфире радиопрограммы Sven op 1.

На днях немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. По данным немецких СМИ, ему могла помогать супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.

Как писал Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По информации издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина.

Ранее в Германии заявили о возможном сговоре Зеленского и Дуды для подрыва «Северных потоков».