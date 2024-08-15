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Лукашенко рассказал о действиях России, в случае агрессии против Белоруссии

Лукашенко заявил, что при агрессии против Белоруссии РФ введет войска в страну

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия, в случае агрессии против Белоруссии, введет свои подразделения в страну. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия», передает «БелТА».

«Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что ответ произойдет «мгновенно и адекватно».

По его словам, это станет общей войной Минска и Москвы «против этих зверей».

10 августа президент Белоруссии заявил об уничтожении воздушных целей над территорией страны. По его словам, сбитые объекты, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины. 11 августа МИД Белоруссии допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом, а белорусское министерство обороны заявило о выдвижении танков к границе с Украиной.

Ранее в МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада.

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