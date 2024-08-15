Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство немцев оказались недовольны работой Шольца

ZDF: большинство немцев недовольны работой правительством и лично Шольцем

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Около 60% опрошенных немцев недовольны работой действующего коалиционного правительства и лично канцлером Олафом Шольцем. Это следует из опроса, проведенного для телеканала ZDF.

Согласно исследованию, 62% опрошенных граждан ФРГ считают, что правящая коалиция Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии Германии и «Зеленых» работает неудовлетворительно. 33% высказали противоположное мнение.

Кроме того, 76% респондентов недовольны лидерскими качествами Шольца как главы правительства. Лишь 16% опрошенных считают иначе. 29% участников опроса считают положительным, что он будет баллотироваться на второй срок, в то время как 67% высказались против подобного развития событий.

До этого Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партия Германии, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По его словам, СДПГ, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг. Партия может выиграть следующие федеральные выборы, считает Шольц.

Ранее рейтинг коалиции Шольца упал до минимума с момента прихода к власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами