Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме пройдут учения

В Госдуме вечером 15 августа пройдут пожарно-тактические учения

close
100%
Depositphotos

В Государственной Думе вечером в четверг, 15 августа, пройдут пожарно-тактические учения с привлечением пожарной техники. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента в Telegram-канале.

Сообщается, что в здании Государственной думы состоятся пожарно-тактические учения с привлечением пожарной техники, которая будет размещаться на парковке около зданий Госдумы и во внутреннем дворе.

Отмечается, что на время проведения учений допуск в палату парламента будет прекращен.

К учениям привлечены ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания РФ», управления делами президента РФ и МЧС России.

До этого сообщалось, что власти Воронежской области провели репетицию мобилизации с участием членов президиума регионального правительства и других чиновников. Сборы провели в Острогожске, их возглавил замглавы аппарата губернатора Сергей Трухачев. В мероприятиях участвовали главы районов и округов, руководители муниципальных военкоматов и другие чиновники.

Ранее мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами