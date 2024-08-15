В Госдуме пройдут учения

В Государственной Думе вечером в четверг, 15 августа, пройдут пожарно-тактические учения с привлечением пожарной техники. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента в Telegram-канале.

Сообщается, что в здании Государственной думы состоятся пожарно-тактические учения с привлечением пожарной техники, которая будет размещаться на парковке около зданий Госдумы и во внутреннем дворе.

Отмечается, что на время проведения учений допуск в палату парламента будет прекращен.

К учениям привлечены ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания РФ», управления делами президента РФ и МЧС России.

До этого сообщалось, что власти Воронежской области провели репетицию мобилизации с участием членов президиума регионального правительства и других чиновников. Сборы провели в Острогожске, их возглавил замглавы аппарата губернатора Сергей Трухачев. В мероприятиях участвовали главы районов и округов, руководители муниципальных военкоматов и другие чиновники.

Ранее мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина.