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ЕК отказалась комментировать «украинский след» в подрыве «Северных потоков»

В ЕК не прокомментировали «украинский след» в терактах на «Северных потоках»

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РИА Новости

В Европейской комиссии заявили, что расследование терактов на газопроводе «Северный поток» является вопросом государств-членов, и отказался его комментировать. Об этом сообщают РИА Новости.

«Это относится к компетенции государств-членов», — сказал источник, уточнив, что ЕК не должна это комментировать.

До этого стало известно, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. По данным немецких СМИ, ему могла помогать супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина.

Ранее сообщалось, что в ФРГ ищут украинцев, подорвавших «Северные потоки».

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