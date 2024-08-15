В Словакии закрасили украинские флаги на советской технике

Посольство России в Словакии в своем Telegram-канале поблагодарило активистов, которые закрасили украинские флаги на советской военной технике.

«Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей», — сказано в сообщении.

Неизвестные нарисовали несколько флагов Украины на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в Даргове на юго-востоке Словакии.

До этого сообщалось, что основание статуи Александра Пушкина в Финляндии накроют брезентом, чтобы спасти от вандализма. Постаменты статуй Пушкина и финской писательницы Минны Кант в Куопио несколько раз подвергались атакам вандалов. Их неоднократно разрисовывали. Финская полиция расследует дело о вандализме, виновников в порче памятников пока не нашли. Часть постамента статуи Пушкина уже удалось очистить, но позолоченную надпись придется восстанавливать.

Ранее в Москве неизвестные облили краской посольство Литвы.