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На Камалу Харрис хотят подать в суд из-за манипуляций с рекламой

Американская радиостанция WDAY планирует подать в суд на Камалу Харрис

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Morry Gash/AP

Американская станция WDAY, вещающая в штате Северная Дакота, намеревается подать в суд на штаб вице-президента США Камалы Харрис из-за недобросовестного рекламирования ее кампании. Об этом сообщает портал Daily Caller.

«Предвыборный штаб Харрис редактировал заголовки и описания новостей в поисковых объявлениях Google, чтобы создать впечатление, будто крупные новостные организации явно поддерживают ее», — говорится в материале.

Помимо материалов WDAY, в кампании также использовали статьи таких СМИ как Reuters, Associated Press, CNN и многих других.

По словам президента компании, которой принадлежит WDAY, Стива Холлстрома, в настоящее время руководство намеревается предпринять ряд действий, чтобы решить проблему. Помимо прочего, компания рассматривает вариант с подачей искового заявления.

До этого сообщалось, что Харрис обогнала экс-президента США Дональда Трампа по популярности в «колеблющихся» штатах, где набирает в среднем 48% против 47% оппонента.

Ранее Трамп обвинил Харрис в копировании его предвыборной программы.

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Выборы в США — 2024
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