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Глава военного комитета НАТО намекнул на вступление Украины в альянс

Командующий НАТО Бауэр: флаг Швеции будет не единственным сине-желтым в альянсе

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NTB/Lise Aserudvia/Reuters

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс настроен на долгосрочную помощь в Украине и поддерживает ее вступление в военный блок. Его слова приводит Польское агентство печати (РАР).

По его словам, вся поддержка со стороны НАТО, оказываемая Украине, служит мостом для ее вступления в альянс. Он считает, что конфликт между Москвой и Киевом идет «за самое мощное оружие на земле – «демократию». С точки зрения Бауэра, России на данный момент не удалось добиться заявленных целей.

«Поэтому россияне будут продолжать конфликт. А Украина должна продолжать защищаться. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу. И мы не остановимся на достигнутом, мы настроены на это в долгосрочной перспективе. Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом перед штаб -квартирой НАТО», — заявил генерал.

До этого немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над всем Североатлантическим альянсом. По его словам, США загоняют себя в долговую яму, а весь Запад движется в экономическую пропасть.

Ранее в конгрессе США призвали взять Украину в НАТО.

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