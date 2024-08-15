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Кириенко приехал в Курскую область

Смирнов сообщил о прибытии Кириенко в Курчатов Курской области и визите на АЭС

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко прибыл в Курчатов Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Смирнов отметил, что в рамках визита Кириенко они посетили Курскую АЭС. По словам врио губернатора, ситуация на станции стабильная, а ее работа осуществляется в штатном режиме.

«Посетили строительную площадку Курской АЭС-2. Проект реализуется по графику. На декабрь запланирован пуск строящегося реактора. Это станет важным этапом развития атомной отрасли», — добавил Смирнов.

Помимо этого, врио губернатора и первый заместитель руководителя администрации обсудили текущую ситуацию в регионе.

До этого замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что целью рейда украинских войск в Курскую область была Курская АЭС. Эту задачу Вооруженным силам Украины выполнить не удалось, отметил военный.

Ранее бывший губернатор Курской области приехал в родной регион.

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