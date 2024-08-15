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Захарова рассказала, почему Запад решил расследовать теракт на «Северных потоках»

Захарова: Запад хочет переложить ответственность за теракт на «Северных потоках»

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РИА Новости

Страны Запада занялись расследованием теракта на «Северных потоках» спустя два года после инцидента для того, чтобы снять с себя ответственность. Таким мнением в беседе с «Пятым каналом» поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Задача Запада — снять ответственность с себя за теракт на «Северных потоках», — сказала она.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Источник отмечает, что Зеленский этот план одобрил. Но когда о нем узнали в Центральном разведывательном управлении США, украинский лидер объявил об отмене операции.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают версию о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. РФ неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но так и не получила ответов.

Ранее сообщалось, что в ФРГ ищут украинцев, подорвавших «Северные потоки».

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