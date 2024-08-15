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«Чушь для идиотов»: эксперт об ордере ФРГ по делу о «Северных потоках»

Политолог Пшеничников: Запад уводит расследование по делу о СП по ложному следу

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Danish Defence Command/Reuters

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в эфире Tsargrad.tv высказался о ситуации с выданным Германией ордером на арест украинца Владимира З. по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его мнению, вся эта история — «полная чушь, рассчитанная на идиотов».

«Никакие украинцы не взрывали «Северные потоки». Это информационная манипуляция американцев, которые пытаются отвести от себя подозрение. Вопрос о виновнике этого теракта еще не закрыт. США пытаются таким образом закрыть вопрос», — подчеркнул Пшеничников.

Эксперт допустил, что Владимира З. ликвидируют западные спецслужбы, а затем сообщат, что именно он взорвал трубопровод. При этом, по его словам, важно понимать, что для организации такого уровня теракта нужны силы и средства военно-морского флота, а не террориста-одиночки.

В августе Федеральная прокуратура Германии направила в Польшу ордер на арест Владимира З. — украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». Как пишут немецкие СМИ, Варшава не отреагировала на запрос. В ФРГ подозревают еще двух украинских дайверов в причастности к диверсии. Все трое могли быть в экипаже яхты «Андромеда», которую, по версии следователей, арендовали исполнители подрывов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают версию о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. РФ неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но так и не получила ответов.

Ранее в ФРГ объяснили, повлияет ли расследование подрывов «Северных потоков» на помощь Киеву.

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