Подрыв «Северных потоков» мог быть реализован только при наличии внушительных технических и финансовых возможностей, которые якобы есть только у России, Украина при этом не причастна к инциденту. Об этом в комментарии для агентства Reuters заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов... и кто обладал всем этим во время бомбардировки? Только Россия», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что расследование о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2», инициированное Германией, теперь сосредоточилось на экс-главкоме Вооруженных сил Украины Валерии Залужном.

По данным газеты, полученные результаты расследования могут кардинально изменить отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине большую часть военной и финансовой помощи, уступая только США.

При этом сам Залужный в ответ на сообщения о якобы отданном приказе подорвать «Северные потоки» заявил, что ему ничего неизвестно о подобном, а любые предположения об обратном являются провокацией.

Ранее WSJ узнала о требовании ЦРУ к Зеленскому отменить подрыв «Северных потоков».