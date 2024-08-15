В США заявили, что Израиль никогда не уничтожит ХАМАС

Армия Израиля нанесла серьезный ущерб движению ХАМАС, однако полностью его уничтожить не получится. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

«В то время как администрация Байдена стремится возобновить переговоры о прекращении огня, все большее число должностных лиц органов национальной безопасности в правительстве заявляют, что израильские военные нанесли серьезный ущерб ХАМАС, но никогда не смогут полностью уничтожить эту группировку», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что во многих отношениях военная операция Израиля нанесла гораздо больший ущерб ХАМАС, чем предсказывали официальные лица США. Израильские силы «теперь могут свободно перемещаться по всему сектору Газа», а ХАМАС «истекает кровью и получает повреждения», подчеркивает газета, ссылаясь на слова официальных лиц США.

До этого в США сочли, что израильские военные достигли предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа, дальнейшее урегулирование кризиса возможно лишь при помощи дипломатических методов.

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