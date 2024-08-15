Нетаньяху не подтвердил информацию о том, что беседовал с Трампом о сделке по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг сообщения о том, что он обсуждал с экс-президентом США Дональдом Трампом сделку о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Об этом пишет израильский новостной портал Ynet со ссылкой на пресс-службу премьера.

«Премьер-министр вчера не разговаривал с Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

До этого портал Axios сообщил, что Трамп и Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Накануне стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС не будет принимать участия в консультациях о перемирии в секторе Газа, которые должны пройти 15 августа в Катаре или Египте. Об этом сообщил представитель ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади. По его словам, хотя движение в целом не против проведения переговоров о прекращении огня, они сейчас невозможны, так как, по его словам, Биньямин Нетаньяху не заинтересован в достижении соглашения о перемирии.

Ранее сообщалось, что Иран не направит своих наблюдателей на предстоящие мирные переговоры по сектору Газа.