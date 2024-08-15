Армения назначила нового посла в России

Бывший депутат Национального собрания Армении Гурген Арсенян назначен указом президента Вагана Хачатуряна послом в России. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Ранее он сложил полномочия депутата.
«Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Гургена Арсеняна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации», — говорится в указе.
С 10 марта 2022 года армянскую дипмиссию в России возглавлял Вагаршак Арутюнян.
В июле председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев обращался к Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана.
5 августа президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о назначении послом в России Кубанычбека Боконтаева.
Ранее в МИД напомнили США о многовековых отношениях России и Армении.