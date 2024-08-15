В Киеве признали, что наступление РФ не замедлилось на фоне атаки в Курской области

Темпы наступления ВС РФ на Донбассе не снижаются на фоне продолжающегося нападения ВСУ на территорию Курской области. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

«Темпы наступления (ВС РФ — прим. ред.), активность штурмов не снижаются», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о влиянии атаки ВСУ на Курскую область на продвижение российской армии на Донбассе.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор заявил, что ВСУ в Курской области переодеваются в форму российских военных.