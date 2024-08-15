В США объяснили атаку на Курскую область желанием Киева вернуть внимание Запада

Атака ВСУ на Курскую область является отчаянной и последней попыткой Киева обратить на себя внимание Запада в преддверии президентских выборов в США. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявила подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.

«Это была столь отчаянная и последняя попытка НАТО и Украины вернуть к себе внимание и выбить из нас хоть немного помощи перед президентскими выборами», — подчеркнула она.

По словам Квятковски, предпринятая атака ВСУ на территорию Курской области оказалась крайне рискованной инициативой украинского командования.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее личный состав и технику ВСУ в Курской области поразили авиабомбами.