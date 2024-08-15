Путин оценил отношения стратегического партнерства с Индией

Россия придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Индией. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина с Днем независимости Индии, опубликованном на сайте Кремля.

«Придаем большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией», — говорится в послании.

Президент РФ выразил уверенность, что реализация договоренностей, которые были достигнуты в рамках переговоров, будет способствовать развитию сотрудничества между Россией и Индией.

По словам Путина, это отвечает интересам народов двух государств.

До этого экс-министр обороны Индии Аракапарамбил Куриан Энтони назвал Россию «единственной страной, на которую Индия может положиться».

По словам экс-министра, сотрудничество Индии с Советским Союзом, а затем с Россией всегда расширялось, когда Индии требовалась поддержка.

8 июля Нарендра Моди посетил с официальным визитом Москву. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. 8 июля состоялась неформальная встреча в резиденции Ново-Огарево, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Ранее Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США.