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В Турции сделали заявление по поводу использования российских систем С-400

Turkiye: Турция будет использовать С-400 от РФ до создания своей системы ПВО

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Турция намерена использовать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 до тех пор, пока не создаст аналогичные системы для обеспечения своей безопасности. Об этом пишет турецкая газета Turkiye.

«Использование того, что есть (российских систем С-400 — прим. ред.), продолжается до тех пор, пока не будет сделано то же самое с точки зрения военной необходимости (в Турции — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Турецкий эксперт по вопросам обороны Туран Огуз, слова которого приводит газета, отметил, что при заключении контрактов на такие системы, как С-400, существует пункт о «конечном пользователе» и что они не могут быть проданы другой стране без одобрения России.

По его словам, на данный момент С-400 не интегрированы в системы НАТО, однако Турция «подключила их к собственной радиолокационной сети».

До этого глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил об отсутствии у Анкары интереса к американским комплексам противовоздушной обороны Patriot.

Ранее в Турции решили отделить свою систему ПВО от ПВО НАТО.

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