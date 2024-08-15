Посол сообщил о попытке Британии завербовать российских дипломатов

Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин утверждает, что спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать сотрудников российской дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные случаи бывают, что является неприемлемым. Келин добавил, что российская сторона ставит соответствующие эпизоды на вид британским властям.

До этого правительство Великобритании распорядилось, чтобы национальная служба контрразведки МИ-5 в первую очередь сконцентрировала свои усилия на борьбе со шпионами из Ирана, Китая и России.

По словам источника, министры обратились к спецслужбам с просьбой «перенести большую часть своих усилий на угрозу шпионажа, особенно на угрозу, исходящую от таких государств, как Китай, Россия, а в последнее время также от Ирана».

Также источник добавил, что борьба с терроризмом стала параллельным предметом внимания.

Накануне российская сторона назвала клеветой утверждения британских СМИ об использовании резиденции посольства РФ к югу от Лондона в целях шпионажа.

Ранее в ФРГ признали, что западные спецслужбы перестали верить Германии.