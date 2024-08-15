Дипломат РФ заявил, что Москве придется реагировать на инициативы Запада по созданию ракет

Россия будет вынуждена отреагировать на инициативы Запада по созданию ракет средней дальности. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат отметил, что инициативы по разработке европейских ракет средней дальности, о которых недавно сообщили СМИ, являются чрезвычайно опасными. Он подчеркнул, что Москва будет вынуждена реагировать и принять самые приемлемые для нее компенсационные меры.

Келин обратил внимание, что Великобритания пока не присоединилась к совместной программе ELSA по созданию ракет средней дальности наземного базирования.

До этого глава министерства обороны Германии Борис Писториус предложил провести общественные дебаты на тему размещения дальнобойных ракет из США на территории Федеративной Республики.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила необходимость размещения американских ракет большой дальности на территории страны якобы угрозой со стороны России для Берлина и Европы в целом.

Ранее решение Шольца о размещении ракет США назвали «путчеобразным».