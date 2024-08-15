Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дипломат РФ заявил, что Москве придется реагировать на инициативы Запада по созданию ракет

Посол Келин: Россия отреагирует на инициативы Запада по созданию ракет

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Россия будет вынуждена отреагировать на инициативы Запада по созданию ракет средней дальности. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат отметил, что инициативы по разработке европейских ракет средней дальности, о которых недавно сообщили СМИ, являются чрезвычайно опасными. Он подчеркнул, что Москва будет вынуждена реагировать и принять самые приемлемые для нее компенсационные меры.

Келин обратил внимание, что Великобритания пока не присоединилась к совместной программе ELSA по созданию ракет средней дальности наземного базирования.

До этого глава министерства обороны Германии Борис Писториус предложил провести общественные дебаты на тему размещения дальнобойных ракет из США на территории Федеративной Республики.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила необходимость размещения американских ракет большой дальности на территории страны якобы угрозой со стороны России для Берлина и Европы в целом.

Ранее решение Шольца о размещении ракет США назвали «путчеобразным».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами