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Трамп обвинил Харрис в копировании его предвыборной программы

Трамп считает, что Харрис хочет скопировать всю его экономическую программу

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Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что его соперница, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, медлит с обнародованием собственной экономической программы, поскольку хочет скопировать ее положения у республиканцев. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что у Харрис было 3,5 года, чтобы разобраться с вопросом инфляции, но она только жаловалась на проблемы в экономике. Он напомнил, что вице-президент объявляла о том, что борьба с инфляцией станет ее приоритетом в первый же день в случае победы на выборах.

До этого стало известно, что Харрис обогнала экс-президента США Дональда Трампа по популярности в «колеблющихся» штатах.

Трамп обгоняет Харрис только в Неваде, где у него 48% поддержки, а у вице-президента — только 45%.

Накануне стало известно, что вице-президент США и кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис пытается дистанцироваться от действующего американского лидера Джо Байдена по ряду вопросов.

Ранее предвыборный штаб Харрис подвергся хакерской атаке.

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Выборы в США — 2024
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