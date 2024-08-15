В Мексике утвердили победу Шейнбаум на президентских выборах

Избирательный суд Мексики признал Клаудию Шейнбаум победителем состоявшихся 2 июня президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение единодушно, всеми шестью голосами, приняла Высшая палата Избирательного суда. Она признала прошедшие выборы президента действительными и соответствующими конституционным и правовым принципам.

В связи с этим Избирательный суд объявил Шейнбаум первой избранной женщиной-президентом Мексики, которая будет занимать должность главы государства в течение шести лет, с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2030 года.

До этого сообщалось, что президента России Владимира Путина официально пригласили на инаугурацию нового главы Мексики. Российские эксперты отметили, что решение пригласить Путина на инаугурацию Шейнбаум свидетельствует о продолжении Мексикой политики нейтралитета, в том числе и в отношении конфликта на Украине.

Ранее Путин поздравил Шейнбаум с избранием президентом Мексики.