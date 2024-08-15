Трамп заявил об эпидемии преступности в США из-за нелегальных мигрантов

Провальная миграционная политика нынешней администрации США привела к эпидемии преступности в стране, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом, ссылаясь на выступление Трампа на митинге в штате Северная Каролина, сообщает ТАСС.

Политик напомнил, что предупреждал о том, что совершаемые нелегальными мигрантами преступления достигнут масштаба эпидемии. Он назвал мигрантов «жестокими, подлыми, злыми» людьми, которых впустила в страну вице-президент США Камала Харрис.

Трамп подчеркнул, что нелегальных мигрантов не должно быть в США.

До этого кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил депортировать из страны миллион нелегальных мигрантов.

24 июля сообщалось, что многотысячный караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики в сторону границы с США.

Ранее Илон Маск уличил администрацию Байдена в бездействии по преступности мигрантов.