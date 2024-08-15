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Сенатор призвал США перестать играть в «полицейских мира»

Сенатор Вэнс: США надо прекратить отправлять молодых людей в далекие страны

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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенным Штатам необходимо перестать играть в «полицейских мира». Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках выступления своего предвыборного мероприятия Вэнс заявил, что собирается прекратить отправлять американскую молодежь в далекие страны. Их необходимо использовать в США в качестве ресурса, а не отправлять по всему миру.

Сенатор также обвинил соперников от Демократической партии в том, что они отправляют людей воевать в «глупых войнах».

До этого бывшие работники обанкротившегося сельскохозяйственного стартапа AppHarvest, инвестором которого являлся кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, рассказали о невыносимых условиях труда на предприятии.

Критика сотрудников прозвучала на фоне заявлений Вэнса об экономическом процветании США, а также необходимости «встать на защиту» американского бизнеса и создании рабочих мест «там, где он вырос».

Ранее в Германии оценили потенциал Вэнса в урегулировании украинского конфликта.

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