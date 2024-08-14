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На Украине допустили создание военных комендатур в Курской области

Зеленский на совещании по Курской области обсудил создание военных комендатур

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области, одной из ключевых тем которого стало создание военных комендатур. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам глава государства.

«Обсудили основные вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур», — рассказал он.

Бои в приграничных районах Курской области идут уже больше недели. По данным министерства обороны РФ, утром 6 августа украинские военные пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. В частности, атакам подверглись позиции Вооруженных сил РФ у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях в Суджанском и Кореневском районах. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции.

12 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались 28 населенных пунктов. На тот момент глубина проникновения украинских бойцов на территорию региона составляла 12 км.

Как рассказали в Минобороны РФ, 14 августа военнослужащие страны пресекли очередную попытку ВСУ прорваться вглубь региона. Натиск сдержали подразделения группировки войск «Север».

Ранее в Курской области спасли срочника, вступившего в бой с ВСУ.

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