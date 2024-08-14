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В США задались двумя вопросами касательно действий ВСУ в Курской области

CNN: план ВСУ по оттягиванию российских войск с Донбасса не приносит успеха

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поднимает вопросы о том, какой цели хочет добиться Киев в результате нападения и как вторжение скажется на ходе боевых действий в Донбассе. Об этом пишет CNN.

Как отмечается в материале, неизвестно, сколько «живой силы и драгоценного западного оборудования Украина готова потратить» в ходе боевых действий в Курской области. Планы ВСУ в ходе вылазки в российский регион также недостаточно ясны, подчеркивают авторы.

Кроме того, говорится в тексте, действия ВСУ под Курском были перекрыты плохими новостями для Украины из Торецка и Покровска, где российская армия продолжает свое наступление.

«Пока что надежда Украины на то, что операция в Курской области приведет к выводу более подготовленных подразделений из Донбасса для поддержки границ России, пока не принесла больших плодов», — пишет CNN.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США неожиданно высказались об атаке ВСУ на Курскую область.

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