В США задались двумя вопросами касательно действий ВСУ в Курской области

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поднимает вопросы о том, какой цели хочет добиться Киев в результате нападения и как вторжение скажется на ходе боевых действий в Донбассе. Об этом пишет CNN.

Как отмечается в материале, неизвестно, сколько «живой силы и драгоценного западного оборудования Украина готова потратить» в ходе боевых действий в Курской области. Планы ВСУ в ходе вылазки в российский регион также недостаточно ясны, подчеркивают авторы.

Кроме того, говорится в тексте, действия ВСУ под Курском были перекрыты плохими новостями для Украины из Торецка и Покровска, где российская армия продолжает свое наступление.

«Пока что надежда Украины на то, что операция в Курской области приведет к выводу более подготовленных подразделений из Донбасса для поддержки границ России, пока не принесла больших плодов», — пишет CNN.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США неожиданно высказались об атаке ВСУ на Курскую область.