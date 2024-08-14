В подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были главным образом заинтересованы бывший британский премьер Борис Джонсон, президент Соединенных Штатов Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

Он назвал исполнителей терактов на газопроводах «ничего не решающими сошками», которые едва ли доживут до свершения над ними правосудия, а также отметил, что организаторы преступления всем известны.

«Всем понятно, что управляли ими [террористами] нацистский фанатик и палач украинского народа Зеленский совместно с известными западными русофобами Байденом и фриком Джонсоном», — сказал Шеремет.

По мнению депутата, властям ФРГ, объявившим в розыск исполнителей терактов, следует выписать ордера на арест вышеуказанных политиков.

14 августа газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit, сообщила, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест сотрудника школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше.

По данным журналистов, прокуратура ФРГ также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на «Северных потоках». По предварительным данным, эти трое могли быть в экипаже парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования.

Ранее в Польше рассказали, где находится один из подозреваемых в подрыве «Северных потоков».